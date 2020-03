नकुल की हत्या के आरोपी पकड़े, एसपी के सामने सरेण्डर किया

भरतपुर. शहर में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कृष्णा हथेनी और एक अन्य आरोपी ने (Accused of killing Nakula, surrendered before SP) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेण्डर कर दिया है।

भरतपुर. शहर में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कृष्णा हथेनी और एक अन्य आरोपी ने (Accused of killing Nakula, surrendered before SP) जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेण्डर कर दिया है। दोनों आरोपियों को मथुरा गेट पुलिस ने किया गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत दिनों आपसी रंजिश में आरोपियों ने गोपालगढ निवासी नकुल लवानियों की गोली मारकर हत्या करी दी, जिससे समूूचे भरतपुर में सनसनी फैल गई थी। इसका मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश में गोली मारकर युवक नकुल लवानिया की हत्या की गई थी। दोनों पक्षो में काफी समय से एक मामले को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने सरे बाजार युवक नकुल पर बंदूक से फायर कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद भरतपुर जिले में भय का माहौल हो गया। लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने अनेक टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की। लेकिन पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद आरोपियों ने (Accused of killing Nakula, surrendered before SP) एसपी के सामने सरेण्डर कर दिया है। जिससे पुलिस को भी राहत मिली है।

अन्य आरोपियों की तलाश

दोनों आरोपियों के सरेण्डर के बाद पुलिस हत्या में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।