राजस्थान में एक अगस्त से चल रहे मतदाता पहचान पत्र से आधार संख्या जोड़ने के अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दो करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है।

Achievement of Rajasthan in linking Aadhaar number with Voter id