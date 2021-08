कोरोना के नए मरीजों के साथ बढ़े एक्टिव केस- Rajasthan Corona Update

कोरोना के नए मरीजों के साथ बढ़े एक्टिव केस- Rajasthan Corona Update

कोरोना के नए मरीजों के साथ बढ़े एक्टिव केस

प्रदेश में मिले 23 नए कोरोना पॉजिटिव

11 जिलों से दर्ज किए कए नए मरीज

एक्टिव केस में लगातार दूसरी दिन बढ़ोतरी दर्ज

153 से बढ़कर 167 हुए एक्टिव केस