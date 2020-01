अभिनेत्री ने किया सुसाइड़, मुंबई स्थित अपने फ्लैट में लटकी मिली

Actress found hanging in her flat in Suside, Mumbai...स्टार प्लस के टीवी सीरियल ‘दिल तो हैप्पी है जी’ की अभिनेत्री सेजल शर्मा ने मुंबई में कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। उन्होंने यह कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी नहीं मिल सकी