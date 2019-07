..राजस्थान में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी,प्रशासन अलर्ट, जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

Heavy Rain Warning in Rajasthan : राजस्थान में मानसून ( Monsoon in Rajasthan ) को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विभाग ( IMD ) ने प्रदेश में 4-5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी ( Rain Alert in Rajasthan ) जारी की है। ऐसे में विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन Alert हो गया है..साथ ही राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में मानसून ने प्रवेश ( Monsoon Enter in Rajasthan ) कर लिया है।