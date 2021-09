Electricity Distribution Corporations बिजली समस्या दूर कर उपभोक्ताओं को देंगे जानकारी

प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान (Administration campaigns with cities) के दौरान शिविरों में आने वाली बिजली शिकायतों का मौके पर ही समाधान (Electricity Complaints Resolution On the Spot) किया जाएगा। इनता ही नहीं उपभोक्ताओं को समास्या के समाधान की सूचना भी दी जाएगी। इसके लिए विद्युत वितरण निगमों (Electricity Distribution Corporations) के अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने डिस्कॉम के अधिकारियों केा निर्देश दिए।