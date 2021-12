1.77 लाख बिजली से जुड़ी समस्याएं आईं, 1.61 लाख का किया समाधान

प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान (Administration campaigns with cities and villages) के दौरान प्रदेशभर में दो माह में बिजली से जुड़ी एक लाख 77 हजार 615 शिकायतें व समस्याएं (Electricity complaint and problem) आई। इसमें से डिस्कॉम्स ने एक लाख 61 हजार 168 बिजली समस्याओं का समाधान कर कर दिया। ये शिकायतें और समस्याएं प्रदेशभर में आयोजित 9577 शिविरों के दौरान आई।

जयपुर Published: December 09, 2021 09:51:28 pm

1.77 लाख बिजली से जुड़ी समस्याएं आईं, 1.61 लाख का किया समाधान

