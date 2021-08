महिला पॉलिटेक्नीक में एडमिशन प्रोसेस शुरू

जयपुर, 11 अगस्त

गांधीनगर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्नीक कॉलेज (Government Women's Polytechnic College, Gandhinagar) और राज्य के अन्य जगहों पर स्थित कॉलेजों में डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों (Diploma non engineering courses) में सत्र 2021-22 में प्रथम वर्ष में एडमिशन की प्रक्रिया (Admission process in first year) बुधवार से शुरू हो गई। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। गौरतलब है कि प्रदेश के चुनिंदा मुख्यालयों पर स्थित महिला पॉलिटेक्नीक कॉलेजों (Women's Polytechnic Colleges) में और राजकीय पॉलिटेक्नीक कॉलेज पाली (Government Polytechnic College Pali) में नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के तहत तीन वर्षीय डिप्लोमा कॉमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन विषयों में और दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ब्यूटीकल्चर विषय में करवाया जाता है।राजकीय महिला पॉलिटेक्नीक कॉलेज की प्राचार्य अनीता वैद्य ने बताया कि यह पाठ्यक्रम एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत प्रावधिक शिक्षा निदेशालय की ओर से संचालित किए जाते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है लेकिन उच्च योग्यताधारी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। छात्राओं और महिलाओं के लिए इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। एडमिशन के लिए इच्छुक छात्राएं विभाग की वेबसाइटwww.hte.rajasthan.gov.in या www.dte.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। वहीं सेंट्रलाइज्ड एडमिशन के लिए छात्राएं कॉलेज के फोन नंबर 0141 2706688, 6386870188 और ई मेल - - [email protected], [email protected] पर सम्पर्क कर सकती हैं।