राज्य में 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ऑनलाइन होगा दाखिला

शिक्षा विभाग ( Education Department ) की ओर से प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर खोले जाने वाले ( To be opened on block level ) 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ( 167 English Medium School ) विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर स्टाफ का चयन ( Students Admission to Selection Of Staff ) ऑनलाइन ( Online ) होगा। ( Jaipur News )