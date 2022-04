भर्ती मरीजों के लिए स्टॉक में रखनी होगी एक माह तक की एडवांस दवा

सरकारी अस्पतालों में उपचार से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं को रखना होगा स्टॉक में

जयपुर

सवाई मानसिंह अस्पताल व इससे अटैच अस्पतालों को भर्ती मरीजों के लिए अब एक माह तक की दवा एडवांस में स्टॉक में रखनी होगी। प्रिंसीपल व कंट्रोलर डॉ.सुधीर भंड़ारी ने सभी वार्ड प्रभारियों, यूनिट हैड को निर्देश दिए है कि वह अस्पताल प्रशासकों से समन्वय कर एक माह की दवाइयां, सर्जिकल सूचर्स, कन्ज्यूमेबल्स और उपचार से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक में रखेंगे।

Advance medicine up to one month will have to be kept in stock