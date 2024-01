जयपुर में 22 जनवरी को बंद रहेंगी मीट की दुकानें, हैरिटेज के बाद अब ग्रेटर निगम ने भी जारी किए आदेश

Submitted by:

Meat Shops to Remain Shut On 22 January : जयपुर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जयपुर में 22 जनवरी को मांस की दुकानें बंद रहेगी। वहीं ग्रेटर नगर निगम में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसे लेकर मेयर सौम्या गुर्जर ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं 22 जनवरी को बाजारों में श्रेष्ठ सजावट करने वाले व्यापार मंडलों और बाजारों को सम्मानित किया जाएगा।

Meat Shops In jaipur to Remain Shut On 22 January : जयपुर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जयपुर में 22 जनवरी को मांस की दुकानें बंद रहेगी। वहीं ग्रेटर नगर निगम में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसे लेकर मेयर सौम्या गुर्जर ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं 22 जनवरी को बाजारों में श्रेष्ठ सजावट करने वाले व्यापार मंडलों और बाजारों को सम्मानित किया जाएगा। मेयर सौम्या गुर्जर और निगम आयुक्त रुक्मणि रियार ने एक दिन पहले ही शहर के व्यापार मंडलों व जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक ली।