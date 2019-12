जयपुर में भी था झुंझुनूं जैसा हैवान शिक्षक

After Jaipur, children are now sexually abused in Jhunjhunu : जयपुर। झुंझुनूं जिले के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में बच्चों के यौन शोषण के मामले में आज आरोपी शिक्षक (

Teachers accused of sexual abuse )को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। आरोपी इस स्कूल में करीब डेढ़ साल से अधिक समय से नौकरी कर रहा है। आरोपी का परिवार बीकानेर में रहता है। आरोपी शिक्षक से लगातार पूछताछ जारी है। मामला सुर्खियों में आने के बाद अब सेना से जुड़े अधिकारी व स्कूल संगठन के अधिकारी भी मामले की जांच में जुट गए है।

दिल्ली से एक टीम ने स्कूल पहुंच जांच शुरू कर दी है। वहीं आज बच्चों के परिजन भी स्कूल पहुंचेंगे। यह मामला संसद में उठाया गया और शिक्षक का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है। जयपुर के रामगंज में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां पर एक शिक्षक ने बड़ी संख्या में बच्चों को यौन ( Child Sexual Abuse ) शोष्ण का शिकार बनाया था । मामले का आरोपी अभी जेल में है।( rajasthan police)



जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि बच्चों ने सबसे पहले अपने साथ हो रहे अन्याय के बारें में बताया , उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। बच्चों से इस बारें में अलग—अलग पूछताछ की जा रही है पीड़ित सभी बच्चों की उम्र 12 से चौदह साल के बीच है। ( Sexual abuse of children in military school )अभी तक 12 बच्चे ही सामने आए है। अन्य बच्चों से भी इस शिक्षक को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी नौकरी लगने के कुछ दिन बाद से बच्चों का यौन शोषण करने लग गया था। बच्चों का मेडिकल करवाने के बाद जल्द जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। ( rajasthan news )



विशेष बात यह है कि दोरासर स्थित सैनिक स्कूल ( military school )में यौन शोषण को लेकर छात्रों ने कई बार शिकायत की, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। बच्चों ने शिकायत पेटिका में भी पत्र डाला, उसे भी दबा दिया गया। बच्चों से कुकर्म करने वाला शिक्षक रवींद्र सिंह बच्चे की आंख में विरोध देखते ही उसे डरा धमका कर दूर कर देता था। इसके बाद दूसरे ‘शिकार’ की तलाश में जुट जाता।



थाने में मामला 8 दिसम्बर को दर्ज हो गया था। पुलिस ने 10 की रात घटना की जानकारी दी। पीडि़त बच्चों ने बताया कि उन्होंने लिखित शिकायत स्कूल की शिकायत पेटी में डाली थी। लेकिन उसे भी दबा दिया गया। जांच अधिकारी ज्ञान सिंह का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। शुरू में आठ बच्चों की शिकायत आई थी, फिर 4 बच्चे और सामने आए।

पीडि़त बच्चों ने पुलिस अधिकारियों के सामने शिक्षक की सारी काली करतूत बता दी है। बच्चों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस अब चालान के लिए दस्तावेज एकत्र कर ही है। पीडि़त बच्चों में से दो दलित भी हैं। पुलिस ने मामले में स्कूल से बच्चों की उम्र व जाति संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।