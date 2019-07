राजस्थान में सरकार गिरना नामुमकिन, जानें क्या कहता है विधानसभा का वर्तमान गणित

BJP Focus on Rajasthan Government After Karnataka Issue : Karnataka Government गिरने के साथ ही Rajasthan Government गिराने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। BJP के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता चर्चा को हवा भी दे चुके हैं। इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि Rajasthan और MP में Congress Government गिर सकती है। मगर राजस्थान में कांग्रेस की सीटों ( Congress Seats in Rajasthan Vidhan Sabha ) का आंकड़ा इस हवा को ब्रेक लगा रहा है।