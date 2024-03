पेट्रोल पंप संचालकों के बाद अब ये उतरेंगे हड़ताल पर, राजस्थान में गहरा जाएगा बड़ा संकट

Submitted by:

जयपुरPublished: Mar 10, 2024 09:53:13 am

Petrol Pump Operators Strike : राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से प्रदेशवासी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अब प्रदेशवासियों की और अधिक परेशानी बढ़ने वाली है। प्रदेश का एक बड़ा कर्मचारी वर्ग सोमवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुका है।

Rajasthan Sweepers will go on Strike : राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अब संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ 11 मार्च से हड़ताल पर जाएगा।