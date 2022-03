पुलिस आयुक्त के आश्वासन के बाद हाईकोर्ट के बाहर धरना समाप्त

नाबालिग बहनों को तलाशने कई राज्यों में गई पुलिस टीमें

जयपुर. महेश नगर इलाके से तीन फरवरी से लापता नाबालिग दो बहनों की तलाश की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर चल रहा धरना वकीलों ने समाप्त कर दिया। इससे पहले पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव धरना स्थल पर पहुंचे, कमिश्नर ने एसओजी और एटीएस के साथ ही एसआइटी के जरिए जांच की जानकारी दी। कमिश्नर ने कहा कि सभी टीमें मिलकर काम कर रही है और बच्चियों को सुरक्षित लाना उनकी प्राथमिकता है। अधिवक्ता की बेटियों की तलाश की मांग को लेकर हाईकोर्ट के सामने गेट नंबर 3 व 4 के बीच बाहर वकीलों ने सोमवार दोपहर एक बजे से जाम लगा रखा था।

After the assurance of the Commissioner of Police, the protest ended outside the High Court.