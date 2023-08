राजस्थान : भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' से पहले सक्रिय हुईं Vasundhra, निकलेंगी धार्मिक यात्रा पर

जयपुरPublished: Aug 31, 2023 10:49:46 pm Submitted by: जमील खान

asundhra On one day Religious Tour : राजस्थान में भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' (BJP Parivartan Yatra) शुरू होने से एक दिन पहले, पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (Former CM Vasundhra Raje) शुक्रवार को चुनावी राज्य में तीन मंदिरों की एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर जाएंगी।

Former CM Vasundhra Raje