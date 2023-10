Research : सर्जरी से पहले ही रोगी के दर्द का अंदाजा लगा लेगा डीप लर्निंग पर आधारित एआइ मॉडल

Published: Oct 15, 2023

रिसर्च : बेहतर इलाज की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव के आसार (Research: Chances of revolutionary change towards better treatment)

न्यूयॉर्क. शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से ऐसी स्वचालित दर्द पहचान प्रणाली विकसित की है, जो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और बाद में रोगियों के दर्द का सटीक आकलन करती है। यह प्रणाली कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग तकनीक आधारित है, ताकि विजुअल के जरिए दर्द का स्केल बताया जा सके।

अभी तक दर्द के स्तर का पता लगाने के लिए विजुअल एनालॉग स्केल (वीएएस) और क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्वेशन टूल (सीपीओटी) जैसे तरीकों को आजमाया जाता है। इनमें एक्सपर्ट चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर की गति और मांसपेशियों में तनाव के आधार पर दर्द का मूल्यांकन किया जाता है।