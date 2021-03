प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर एआईसीटीई ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत

पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (Purnima College of Engineering) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (Electrical Engineering Department) की ओर से 'डवलपिंग रिसर्च एंड डवलपमेंट कल्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग' (Developing research and development culture in educational institutions through project based learning) विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। एआईसीटीई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के सहयोग से प्रोग्राम के प्रतिभागियों को देश की प्रमुख आईआईटी व एनआईटी के विशेषज्ञों की और से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एआईसीटीई, नई दिल्ली की इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर एन. रमेश उद्घाटन समारोह के चीफ गेस्ट रहे। मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल एंगेजमेंट के डायरेक्टर डॉ. सुभाष चन्द्र मुखोपाध्याय गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इस अवसर पर पूर्णिमा ग्रुप के डायरेक्टर राहुल सिंघी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डायरेक्टर डॉ. महेश एम. बुंदेले, वाइस प्रिंसिपल पंकज धेमला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एचओडी डॉ. वीरेंद्र संगतानी और एसटीटीपी कॉर्डिनेटर डॉ. हिमानी गोयल शर्मा भी उपस्थित थे। डॉ. सुभाष चंद्र मुखर्जी ने इफैक्टिव टीचिंग के लिए इनोवेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। चीफ गेस्ट एन. रमेश ने एआईसीटीई आइडिया योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह इंस्टीट्यूट्स में आइडिया डवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन लैब के लिए शुरु की गई है, जो स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथेमेटिक्स (एसटीईएम) के मूल सिद्धांतों के लिए प्रोत्साहित करती है। कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. महेश एम. बुंदेले ने फैकल्टी मेम्बर्स व स्टूडेट्स को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बात की। एसटीटीपी कॉर्डिनेटर डॉ. हिमानी गोयल शर्मा ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न विषयों के फैकल्टी मेम्बर्स के लिए क्वॉलिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की महत्ता पर प्रकाश डाला।

आत्मनिर्भर राजस्थान . इम्पॉवरिंग एमएसएई फॉर सेल्फ.रिलायंस विषय पर वेबिनार आज

फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल (FICCI Rajasthan State Council) की ओर से कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन, जर्मनी के सहयोग से 'आत्मनिर्भर राजस्थान . इम्पॉवरिंग एमएसएई फॉर सेल्फ.रिलायंस विषय पर शुक्रवार 5 मार्च को वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। वेबिनार का आयोजन सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम https://youtu.be/RclXOGxjJoE पर देखा जा सकता है। वेबिनार का उद्देश्य मुद्दों को समझना और एमएसएई को अधिक सहायक और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए संभावित उपायों का सुझाव देना है। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के हेड अतुल शर्मा ने बताया कि वेबिनार में प्रमुख स्पीकर्स केएएस. इंडिया के डिप्टी हेड पंकज मदान, रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति प्रकाश गाड़ीया,पब्लिक पॉलिसी मास्टरकार्ड के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष चड्ढा, नेशनल सेल्स मैनेजर फाइनेंस थर्ड पार्टी रिस्क अजय तलवड़े आदि संबोधित करेंगे। वीके शर्मा डायरेक्टर एमएसएमई डवलपमेंट इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा विशेष संबोधन होगा।