AIIMS Jodhpur : ग्रुप सी के बंपर पदों पर होगी सीधी भर्ती

जयपुरPublished: Jul 13, 2023 06:15:34 pm Submitted by: जमील खान

AIIMS Jodhpur Group C Recruitment : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) (एम्स), जोधपुर ने फार्मासिस्ट ग्रेड 2, सेनेटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन/मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन (रिकॉर्ड क्लर्क), लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 (नर्सिंग अर्दली)/हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 (स्टे्रचर बियरर) सहित ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

