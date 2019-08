रेलवे की बदहाल सफाई, ट्वीट कर जागरूक यात्री ने खोली पोल

जयपुर। रेलवे कोच में साफ-सफाई के दावों की पोल उस समय खुल गई जब एक यात्री ने बदहाल टॉयलेट की तस्वीरें पत्रिका से साझा की। पत्रिका ने तत्काल ये तस्वीरें रेल प्रशासन को ट्वीट की तो तत्काल जवाब भी आया। हालांकि अभी टॉयलट ठीक हुआ अथवा नहीं इस बाबत रेलवे की जानकारी का इंतजार है।

हुआ यों कि एक यात्री बुधवार को ट्रेन नंबर 22987 अजमेर-आगरा फोर्ट सुपर एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। इस दौरान ट्रेन के बदहाल टॉयलेट की फोटो यात्री ने पत्रिका से शेयर की।

यात्री को भरोसा था कि पत्रिका को फोटो भेजने के बाद टॉयलेट को सुधारने की कार्रवाई जरूर की जाएगी। पत्रिका ने भी अपनी जवाबदेही निभाते हुए तत्काल ये फोटो ट्वीट कर रेलवे प्रशासन को भेजे। वहीं अजमेर पत्रिका ने अजमेर डीएमआर को इसके बारे में जानकारी दी।

इसके बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने ऑफिशल ट्वीटर पर अवगत कराया कि इस पूरे मामले को जयपुर डीएमआर देख रहे हैं।

एक जागरूक रेलयात्री ने @rpbreakingnews के जरिए अपनी समस्या फोटो के साथ साझा की है - Condition of toilet in coach no. D4 OF TRAIN NO. 22987 AJMER-AGRA FORT SUPERFAST EXPRESS. Picture taken at 12. 36 Hrs. on 21.08.2019. @NWRailways @RailMinIndia @PiyushGoyal pic.twitter.com/FOBZwjElmf