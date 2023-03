Alert ! Corona से राहत, नमक से बड़ा खतरा !

Alert ! Corona से राहत, नमक से बड़ा खतरा !

Mar 15, 2023

WHO ने गुड न्यूज़ दी है, लेकिन नमक से सावधान रहने के लिए कहा है...

जयपुर। कोरोना को लेकर WHO ने गुड न्यूज़ दी है, लेकिन नमक से सावधान रहने के लिए कहा है। बात कोरोना वायरस की करें, तो WHO ने कहा है यह महामारी इस साल खत्‍म हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस ने कहा उन्हें उम्मीद है 2023 में कोरोनोवायरस महामारी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा तीन साल पहले जब हमने पहली बार 'महामारी' शब्द का इस्तेमाल किया था, तब से अब रिपोर्ट की गई मौतों की साप्ताहिक संख्या बेहद कम हो गई है। ये बड़ा सुधार है, जो काफी महत्वपूर्ण है।मुझे विश्वास है कि इस साल कुछ बिंदु पर हम यह कहने में सक्षम होंगे कि COVID-19 खत्म हो गया है। और, यह एक महामारी के रूप में अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं रहेगा, जैसा कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की वजह बन गया था।