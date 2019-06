अलीगढ़ में ढाई साल की बच्ची की निर्मम हत्या के बाद राजस्थान में गुस्सा उबाल पर, PM मोदी से की ये मांग

जयपुर/ चूरू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ हुई बेरहमी और बर्बरता पूर्वक मौत ने देश के साथ ही राजस्थानियों का दिल भी झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश में भी इस प्रकरण को लेकर गुस्से की लहर है। इसी कड़ी में राज्य के चूरू जिले में शनिवार को गांधी चौक पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर बच्ची के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर विरोध जताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार से भी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों को भी तत्काल फांसी की सजा मिले इस प्रकार के कानून बनाने की मांग की। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, सुनील मिश्र, अब्दुल रसीद चायल, सुनील मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

ये था मामला

गौरतलब है कि अलीगढ़ जिले के टप्पल में 30 मई को ढाई साल की ये बच्ची शाम को गायब हो गई थी। अगले दिन 31 मई को टप्पल पुलिस थाने में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 जून को इस बच्ची का क्षत विक्षत शव उसके घर से महज कुछ कदम दूर ही पड़ोसी के घर के बाहर कचरे के ढेर में मिला था। इसके बाद थाने के बाहर ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया और जाम लगवा दिया। हालांकि उसी दिन सुबह करीब 11 बजे एसएसपी, सांसद, खैर विधायक ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझाया और जाम खुलवा दिया। जाम खुलवाने के बाद बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और शाम पांच बजे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के करीब दो घंटे बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच इस मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

ये कार्रवाई हुई

ढाई साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद लापरवाही बरतने वाले टप्पल थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया। 3 जून को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर फिर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद 4 जून को आरोपी जाहिद और असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद सांसद व खैर विधायक ने ग्रामीणों को जूस पिलाकर धरना खत्म कराया। अगले दिन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इनकी जेल के बाद मामला सोशल मीडिया पर छा गया। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद एसएसपी ने तत्कालीन टप्पल इंस्पेक्टर, तीन दरोगा व एक सिपाही को निलंबित कर दिया। इसके बाद 7 जून को एसआइटी जांच के साथ ही दोनों आरोपियों पर एनएसए व पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की घोषणा की गई और मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बॉलीवुड सेलेब्स की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा उबाल पर था। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने मामले में जाहिद के भाई मेहंदी हसन और पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ जारी है।

The horrific murder of a little girl in Aligarh, UP has shocked and disturbed me. How can any human being treat a child with such brutality? This terrible crime must not go unpunished. The UP police must act swiftly to bring the killers to justice.