राजस्थान में सभी 25 मंत्री करोड़पति, औसत संपत्ति 7.08 करोड़ रुपए, 8 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले

जयपुरPublished: Jan 02, 2024 05:28:35 pm Submitted by: जमील खान

All 25 Ministers Of Rajasthan Are Millionaires : राजस्थान सरकार के सभी 25 मंत्री करोड़पति हैं। उनकी औसत संपत्ति 7.08 करोड़ रुपए है, जबकि उनमें से आठ आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) और राजस्थान इलेक्शन वॉच की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

