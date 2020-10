वन स्टॉप सखी केन्द्रों पर महिलाओं को होगी सभी सुविधाएं सुलभ

राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य एवं राजस्थान राज्य की प्रभारी राजुल बेन देसाई ( National Women Commission member and in-charge of Rajasthan State Rajul Ben Desai ) एवं आयोग सदस्या श्यामला एस कुन्दर द्वारा शासन सचिव, महिला एंव बाल विकास विभाग ( Department of Women and Child Development ) तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग ( Rajasthan State Women Commission. ) के साथ राज्य में महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई।