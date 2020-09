अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जताएगी विरोध

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ( All India Kisan Sangharsh Coordination Committee ) ने कृषि से जुड़े नए विधेयकों ( new bills related to agriculture ), डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में 25 सितंबर को भारत बंद ( Bharat Bandh ) का आह्वान किया है..