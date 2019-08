जब भगवान बचाने पर आते हैं तो ये सब होता है ...

जयपुर

God Comes to saveघरेलू कलह से परेशान होकर एक युवक ने कई बार (Going to die) जान देने की कोशिश की। मरने के लिए अथक प्रयास किया, जान देने के लिए (Accident) गाड़ियों के सामने आया और (Electric shock ) बिजली के खंभे तक पर चढ़ गया लेकिन उसकी (destiny) किस्मत आज खराब नहीं अच्छी थी। जान देने की कोशिश के दौरान वह तीन बार बच गया और जान नहीं दे सका। बाद में (Police News) पुलिस ने उसे उसके परिजनों के पास पहुंचा दिया। घटना (Karauli) करौली जिले की है।



करौली के मासलपुर थाना इलाके में रहने वाला गोविंद माली घरेलू कलह के चलते परेशान था। उसने दो दिन में तीन बार जान देने की कोशिश की। पहले तो उसने पानी में कूदकर जान देने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे पानी में उतरने ही बचा लिया। उसके बाद सड़क पर किसी भारी वाहन के नीचे आकर जान देने का प्रयास किया लेकिन उसमें भी वह सफल नहीं हुआ। उसके बाद 33 केवी की हाईटेंशन बिजली सप्लाई लाइन को छूकर जान देने की कोशिश की लेकिन यहां भी जान नहीं गई। जिस समय तार को छुआ उस समय अचानक लाइट चली गई और उसकी जान बच गई।



मासलपुर पुलिस ने बताया कि गोविंद रात आठ बजे घर के पास ही 33 केवी विद्युत लाइन के टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस अफसर व उसके परिजन मौके पर पहुंचे, और एक घण्टे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई और मेडिकल भी कराया। पुलिस के अनुसार युवक घरेलू विवाद के बाद शराब पीकर विद्युत लाइन के टावर पर चढ़ गया था। परिवार वालों से पूछताछ के दौरान परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि गोविंद शराब पीकर घर में हंगामा करता था इस कारण वह कई बार घर से भाग जाता था। पहले भी उसने इस तरह की हरकतें की है।