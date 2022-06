Alwar: वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लिया निर्णय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक जनवरी 2023 से कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में घरेलू, औधोगिक और कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सीएक्यूएम ने आदेश में कहा है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की सप्लाई हो रही है, वहां 1 अक्टूबर से कोयले पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जहां पीएनजी की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में 1 जनवरी 2023 से यह आदेश लागू होंगे।

Pollution surrounded the power plant, dust control was not installed