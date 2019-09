राजस्थान: America-New Zealand का उदाहरण देकर कोर्ट ने दिया आदेश, 'पूर्व CM खाली करें सरकारी बंगले'

राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्रियों ( Ex Chief Ministers of Rajasthan ) को सरकारी बंगला और अन्य सुविधाएं नहीं दिए जाने के High Court के आदेश में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं। दरअसल, कोर्ट ने अपने आदेश में America के पूर्व राष्ट्रपतियों और New Zealand के पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्थितियों का उदाहरण दिया है।