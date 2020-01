अमेरिका बनाम ईरान...अब भी सुलग रही है आग

America V/s Iran fire is still burning : इराक की राजधानी बगदाद ( Baghdad Green Zone ) के ग्रीन जोन में दो रॉकेट दागे ( Two Rockets Fired ) गए हैं। इराक सुरक्षा बल के सूत्र ने इसकी जानकारी दी। ( Jaipur News )