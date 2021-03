जेकेके में आजादी का 'अमृत महोत्सव'

कला एवं संस्कृति विभाग और जेकेके (Department of Arts and Culture and JKK) की ओर से शुक्रवार को 'आजादी का अमृत महोत्सव' का आयोजन किया गया। महोत्सव के तहत जेकेके में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) ने किया। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बीडी कल्ला (Art and Culture Minister Dr. BD Kalla) ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

कार्यक्रम में मिश्र ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के 75 वर्षों को एग्जिबिशन. इंडिया @ 75 में अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है।े लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से अधिक प्रेरित होंगे। इसी प्रकार खादी एग्जिबिशन देश के स्वरूप को दर्शाने और लोगों में स्वदेशी के प्रति जागरुकता पैदा करने का एक प्रयास है।

कार्यक्रम में कला व संस्कृति मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान के पास कई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अपने राष्ट्र के लिए खून बहाना मरते दम तक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना सभी की जिम्मेदारी है। राष्ट्र के युवाओं और बुजुर्गों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। एक परिवार की कई पीढिय़ां जेल में रहीं। यह घटनाएं प्रतीकात्मक तरीका हैं यह बताने के लिए कि आज भी हमें स्वतंत्रता आंदोलनों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरजंन आर्य और जेकेके की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

75 इयर्स ऑफ इंडिपेन्डेंस एग्जीबिशन. इंडिया @75

इस कार्यक्रम की शुरुआत सुरेख आर्ट गैलेरी में 75 इयर्स ऑफ इंडिपेन्डेंस एग्जिबिशन- इंडिया @75 एग्जिबिशन के साथ हुई। यह कार्यक्रम प्रेस सूचना ब्यूरो, जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसी तरह सुदर्शन गैलरी में एक खादी एग्जिबिशन लगाई गई थी। जिसमें 10 से अधिक महिलाएं चरखा चला रही थीं। चौमूं स्थित अम्बेडकर विकास समिति बुनकर बस्ती के सहयोग से प्रदर्शनी लगाई गई थी। दोपहर में ग्राफिक स्टूडियो में एक कला शिविर का उद्घाटन किया गया। रंगायन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजस्थान के योगदान पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का समापन रंगायन में डॉ.मधु भट्ट तैलंग द्वारा देशभक्ति संगीतमय कार्यक्रम के साथ हुआ।