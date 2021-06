election commission of india : योगी आदित्यनाथ की पसंद के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र बने चुनाव आयुक्त

योगी आदित्यनाथ की पसंद के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र बने चुनाव आयुक्त

अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव

आगामी लोकसभा चुनाव की निगरानी का भी मिलेगा मौका

जयपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद तीन सदस्यीय आयोग के सभी सदस्य अब पूरी ताकत से अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की देखरेख करेंगे।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। पांडे अब चुनाव आयोग के तीन सदस्यीय पैनल में होंगे, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के 12 अप्रेल को सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पैनल में अन्य दो सदस्य हैं।

योगी आदित्यनाथ की पसंद

पांडे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जून, 2018 को राज्य की नौकरशाही का नेतृत्व करने के लिए चुना था। वे अगस्त 2019 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने आदित्यनाथ के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में भी काम किया।

लोकसभा चुनाव की निगरानी

15 फरवरी, 1959 को जन्में पांडे कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री, एमबीए की डिग्री और प्राचीन इतिहास में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। अगला लोकसभा चुनाव मार्च 2024 में घोषित किया जा सकता है, जो पांडे की निगरानी में हो सकता है।