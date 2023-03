95th Oscars : 'Naatu Naatu' के अलावा पहली बार ट्रॉफियों की दौड़ में भारत से दो और दावेदार

जयपुरPublished: Mar 13, 2023 12:07:30 am Submitted by: Aryan Sharma

Oscars awards 2023 : समारोह आज सुबह, डॉक्यूमेंट्री 'द एलिफेंट विस्पर्स' और 'ऑल दैट ब्रीद्स' पर भी भारतीयों की नजरें। दीपिका पादुकोण प्रस्तोता की भूमिका निभाएंगी, 'आरआरआर' की टीम भी पहुंची।

जयपुर. क्या एस.एस. राजामौली की 'आरआरआर' का गीत 'नाटू नाटू' (नाचो-नाचो) ऑस्कर की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचेगा? इसका जवाब सोमवार को सूर्योदय के बाद मिल जाएगा। अमरीका में लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में रविवार रात (भारतीय समय के हिसाब से सोमवार सुबह) होने वाले ऑस्कर अवॉर्ड समारोह पर करोड़ों भारतीयों की नजरें रहेंगी। पहली बार ऑस्कर की विभिन्न श्रेणियों में भारत की तरफ से तीन दावेदार हैं। 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में, तो 'द एलिफेंट विस्पर्स' (The Elephant Whisperers) को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री (शॉर्ट फिल्म) और 'ऑल दैट ब्रीद्स' (All That Breathes) को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री (फीचर) श्रेणी में नामांकन मिला है। समारोह में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण प्रस्तोता के तौर पर नजर आएंगी।