जयपुर।

भारतीय निशानेबाज़ और जयपुर की बेटी अपूर्वी चंदेला ने एक बार फिर देश को फक्र करा दिया है। अपूर्वी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर एयर रायफल में भारत की झोली में कांस्य पदक दिला दिया है। इससे पहले क्वालीफाईंग राउंड में उन्होंने खुद का ग्लास्गो कॉमनवेल्थ में बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इधर, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को पदक दिलाकर गर्व करवाने पर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने भी उन्हें बधाई दी है। राजे ने ट्वीट करते हुए अपूर्वी की इस उपलब्धि पर ख़ुशी जताई है।

घर पर ख़ुशी का माहौल

अपूर्वी के पदक जीतने की खबर आते ही अपूर्वी के जयपुर स्थित आवास पर खुशियों का माहौल बन गया। परिजनों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कर इस जीत पर ख़ुशी का इज़हार किया।

India lauds Apurvi Chandela for securing the Bronze in the women’s 10m Air Rifle event. It is amazing to see Apurvi emerge as one of India’s finest shooters: PM @narendramodi #GC2018 pic.twitter.com/iYbgLgd6hy — PMO India (@PMOIndia) April 9, 2018

#CommonwealthGames2018: India's Mehuli Ghosh wins silver, Apurvi Chandela wins bronze in women's 10m air rifle event pic.twitter.com/aSv8oaTgu7 — ANI (@ANI) April 9, 2018

A proud moment for #Rajasthan as our very own @apurvichandela bags bronze in women’s 10m Air Rifle! Keep it up champ!#CWG2018India #IndiaRising — Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) April 9, 2018

साथी खिलाड़ी ने भी जीता मैडल

10 मीटर एयर राइफल के महिला वर्ग में भारत को एक और सफलता मिली। इस प्रतिस्‍पर्धा में मेहुली घोष ने रजत पदक हासिल किया है, जबकि अपूर्वी चंदेला ने कांस्य जीता।

वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया के गोल्‍ड कोस्‍ट में आयोजित पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्‍टल में भारत के जीतू राय ने स्‍वर्ण पदक जीतकर भारत को गर्व करवाया है। जबकि इसी प्रतिस्‍पर्धा में ओमप्रकाश मिथरवल ने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ऑस्‍ट्रेलिया के गोल्‍ड कोस्‍ट में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स में भारतीय खिलाड़‍ियों का प्रदर्शन शानदार दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि जयपुर की चंदेला ने साल 2014 में ग्लास्गो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। चंदेला के रोल मॉडल अभिनव बिंद्रा रहे हैं जिनके ऐतिहासिक ओलिंपिक गोल्ड मेडल से प्रेरित होकर महज़ 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने राइफल को हाथ में थाम लिया था। वे चार साल बाद पेशेवर निशानेबाजी में आई थीं।



चंदेला पहले अपने घर पर ही बनीं शूटिंग रेंज में अभ्यास करती थीं। पेशेवर निशानेबाजी में आने के एक साल बाद यानि 2012 में चंदेला ने सीनियर स्तर में नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2014 में नीदरलैंड्स में हुए इंटरशूट प्रतियोगिता में चंदेला ने स्वर्ण और कांस्य दो पदक जीते।

2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद साल 2015 में उन्होंने साउथ कोरिया में हुए विश्व कप में कांस्य पदक जीता। साथ ही 2016 के रियो ओलिंपिक में क्वलीफाई करने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी।



2016 की शानदार शुरुआत करते हुए चंदेला ने स्वेडिश ग्रांड पिक्स में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण जीता।