ज़िन्दगी से जंग लड़ रहा हिंदुस्तान का 'अर्जुन' लिम्बा राम, एम्स में चल रहा उपचार

जयपुर।

देश का नाम कई बार रोशन करने वाले 'लेजेंड्री' तीरंदाज़ अर्जुन अवार्डी पद्मश्री लिम्बाराम इन दिनों न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन की गंभीर अवस्था से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के चलते राजस्थान का ये 'अर्जुन' इन दिनों दिल्ली के एम्स में भर्ती है। फिलहाल उनकी स्थिति पर वरिष्ठ चिकित्सक निगरानी बनाये हुए हैं। इधर, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया (साई) के अधिकारियों ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाक़ात की और उन्हें इलाज के लिए आर्थिक मदद के तौर पर पांच लाख रूपए जारी करने को लेकर आश्वस्त किया।



स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया ने एक ट्ववीट करते हुए लिखा है, ''लिम्बा राम भारतीय खेल का एक चैंपियन है और उनकी रिकवरी को लेकर चिंतित हैं। साई के अधिकारियों ने उससे मुलाकात की और उनके आगे के इलाज के लिए 5 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।"

#LimbaRam is a champion of Indian sport and his speedy recovery is of utmost concern.#SAI Officials have met him and Rs. 5 lakhs will be released for his further treatment. https://t.co/HPhVWbB4GW@Ra_THORe