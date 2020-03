कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेना ने उठाए कदम

कोरोना वॉयरस ( Corona Virus ) के संक्रमण से बचने के लिए ( To avoid infection ) सेना एवं वायुसेना ने एहतियातन कई कदम उठाए ( Army and Air Force took steps to deal with ) हैं। ( Jaipur News )