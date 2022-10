SMS अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्थाओं से सीएम साहब को नहीं,बल्कि हर रोज कई महिलाओं को भी आती हैं शर्म

अस्पताल में सफाई ही नहीं,मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं भी हैं बदहाल,देखरेख के अभाव में बिगड़ रहे हैं हालात,कहीं टॉयलेट के गेट टूटे है तो कही टूटी है सीट,महिलाओं की सुविधाओं के हाल बेहाल

arrangements of SMS Hospital, the CM is not ashamed, women are also