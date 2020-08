Arun Jaitley को याद कर भावुक हो रहे BJP नेता, जानें मोदी-शाह-नड्डा से लेकर राजे-पूनिया-राठौड़ तक ने क्या कहा?

जयपुर।

केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली को आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि ( Arun Jaitley first death anniversary ) पर याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के केंद्र से लेकर राज्यों तक के नेता-कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक ट्वीट करते हुए जेटली को दोस्त बताते हुए याद किया। उन्होंने लिखा, ‘पिछले साल आज ही के दिन हमने अरुण जेटली को खो दिया। मुझे अपने दोस्त की बहत याद आती है। अरुण जी ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। उनकी बुद्धिमता, कानूनी कौशल और गर्ममिजाजी व्यक्तित्व महान थे।’ प्रधानमंत्री ने जेटली कि याद में एक कार्यक्रम का वीडियो भी शेयर किया।

On this day, last year, we lost Shri Arun Jaitley Ji. I miss my friend a lot. Arun Ji diligently served India. His wit, intellect, legal acumen and warm personality were legendary. Here is what I had said during a prayer meeting in his memory. https://t.co/oTcSeyssRk

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की यदा में ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे। भारतीय राजनीति में उनकी कोई समानता नहीं थी।

Remembering Arun Jaitley ji, an outstanding politician, prolific orator and a great human being who had no parallels in Indian polity. He was multifaceted and a friend of friends, who will always be remembered for his towering legacy, transformative vision and devotion to nation.