Cyber crime- एप डाउनलोड करते ही इज्जत भी गई और पैसा भी

साइबर ठगों ने उससे तीन लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद भी उसकी एडिट करके बनाई अश्लील फोटो वायरल कर दी।

जयपुर। मोबाइल आए लिंक ओपन करके एप डाउनलोड करना एक युवक इस तरह से भारी पड़ गया कि साइबर ठगों ने उससे तीन लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद भी उसकी एडिट करके बनाई अश्लील फोटो वायरल कर दी। अब पीड़ित ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कॉल रिकार्डिंग और मोबाइल नंबरों के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की है।

श्रीगंगानगर निवासी अनिल ने बुधवार को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जनवरी माह में उनके मोबाइल एप के संबंध में एक लिंक आया। एप डाउनलोड करने के बाद उनके खाते में 1800 रुपए आए। लेकिन उस एप को डाउनलोड करते ही अनिल के मोबाइल का पूरा डाटा ठगों तक पहुंच गया। उसके बाद बदमाशों ने सबसे पहले 4800 रुपए मांगे। उसने रुपए देने से मना किया तो उनके मोबाइल में सेव सभी संपर्क नंबर की सूची भेजकर धमकाया कि अगर पैसे नही दिए तो इन सभी नंबरों पर उसकी एडिट करके तैयार फोटो भेजकर बदनाम कर देंगे। इस पर उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद दूसरे नंबर से फिर पैसे मांगने के मैसेज आने लगे। ठगों ने पीड़ित की फोटो लगाकर अलग-अलग अश्लील वीडियो तैयार कर लिए। जिसे रिश्तेदारों में वायरल करने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बदमाश सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक अलग-अलग नंबरो से लगातार पैसे मांग रहे थे। तब पीड़ित ने इज्जत बचाने के लिए पत्नी व साले के मोबाइल से भी बदमाशों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए है। लेकिन चार दिन पहले पैसे देने से रूका तो बदमाशों ने उनका अश्लील वीडियो रिश्तेदारों को भेज दिए। इसके बाद से परिवार बीते दिनों से परेशान है।

As soon as I downloaded the app, I lost my respect and money too.