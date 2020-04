कोरोना संकट: सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनता से अपील

जयपुर। कोरोना के जयपुर में बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित हैं। खासकर रामगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार लोगों से अपील कर रहे है कि कोरोना टेस्ट के लिए बिना डरे आगे आएं।

गहलोत ने लोगों से कहा है कि पॉजिटिव मिले लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य सरकार इलाज की हर सुविधा दे रही है। कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन पर फोन कर कोई भी सुविधा ले सकता है। सरकार सारे इंतजाम कर रही हैं। हर नागरिक की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीएम गहलोत प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोनिटरिंग कर रहे है। भीलवाड़ा में कोरोना को कंट्रोल किया जा चुका है। मंगलवार को भी रामगंज को लेकर स्क्रीनिग में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी लोगों से कोरोना टेस्ट से नही घबराने को कहा है।

पायलट ने यह माना कि जयपुर में परकोटे में सघन आबादी की वजह से परेशानी हो रही हैं। सरकार ने परकोटे को सील कर रखा है। पायलट ने कहा कि लोग आगे आएं अपनी जांच कराएं। डरने की कोई बात नहीं है। पायलट ने ये भी कहा कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज ठीक होकर घर गए है। सरकार ने ज्यादा टेस्ट किए हैं, इसलिए जयपुर में मामले बढ़े हैं। लेकिन ये मामले रुक जाएंगे। अन्य राज्यों से हम बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ज्यादा टेस्ट होने से हम इस बीमारी पर काबू पाएंगे।

My appeal to all people in Jaipur, kindly come forward for Corona test & do not fear anything. Among all positive patients, many have recovered & discharged from hospitals. State govt has provided all facilities in hospitals for treatment. #COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है https://t.co/cSurAeghx8