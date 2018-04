जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रभार संभालने के बाद शुक्रवार को पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाकर संगठन महासचिव बनाकर बडी जिम्मेदारी दी है। इससे पहले यह जिम्मेदारी जनार्दन द्विवेदी काम कर रहे थे। गहलोत महासचिव पद पर थे लेकिन अब उन्हें संगठन महासचिव का काम दिया है।

गहलोत संगठन के साथ साथ प्रशिक्षण का प्रभार भी संभालेंगे। उन्हें पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी महासचिव नियुक्त करते हुए प्रदेश का प्रभार सौंपा गया था। गुजरात चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और माना जा रहा है कि यह ध्यान में रखकर ही उन्हें नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गुजरात का प्रभार लोकसभा सदस्य राजीव सातव को दे दिया गया है। हरिप्रसाद के स्थान पर ओडिशा का प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बनाया गया है।

Congratulations to Sh @SATAVRAJEEV for becoming Gujarat Congress Incharge. I am thankful to @INCGujarat leaders, party workers n people of #Gujarat for their support n cooperation. I urge all leaders n workers to support Sh. #RajeevSatav n work with him to strengthen the party.