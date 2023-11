वसुंधरा राजे की 'झूठे वादे' की टिप्पणी पर गहलोत का पलटवार, बहस की चुनौती

जयपुरPublished: Nov 03, 2023 05:00:13 pm Submitted by: Manoj Kumar

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी ने 7 वादे किए हैं। इन वादों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत ने भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बहस के लिए चुनौती दी है।

Gehlot challenges Raje to debate Congress' 7 poll promises, calls out her 'false promises' remark

