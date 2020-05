औरैया हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया शोक, ​अखिलेश बोले- ये हत्या है

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुघर्टना में करीब दो दर्जन प्रवासी श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह जानकर गहरा दुख हुआ कि औरैया में दुर्घटना में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान एवं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की।

Deeply saddened to know that a large number of migrant workers have lost lives & several are injured in a tragic accident in #Auraiya, #UttarPradesh. My heart goes out to the bereaved families and I pray the injured recover soon.