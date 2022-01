Rajasthan BJP ने दिखाया 'होम मिनिस्टर' Ashok Gehlot का रिपोर्ट कार्ड, कहा- 'स्थिति बेकाबू, चाहिए फुल टाइम गृहमंत्री'

CM Ashok Gehlot on BJP's target over Home Minister position and law and order - फिर गरमाने लगा है क़ानून व्यवस्था का मुद्दा, निशाने पर गहलोत सरकार- 'कटघरे' में मुख्यमंत्री, भाजपा ने फिर जारी किया होम मिनिस्टर गहलोत का 'रिपोर्ट कार्ड', विगत तीन साल की विफलताओं का दिया हवाला, आंकड़ों के आधार पर बताया क़ानून व्यवस्था बदहाल

जयपुर। राजस्थान में बढ़ते क्राइम ग्राफ और आये दिन सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ( Rajasthan Crime , Law and Order ) के बीच एक बार फिर प्रदेश में फुल टाइम होम मिनिस्टर ( Home Minister ) की आवाज़ उठने लगी है। खासतौर से प्रमुख्य विपक्षी दल BJP इस मांग को पुरज़ोर तरीके से उठा रही है। भाजपा का मानना है कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था के लिहाज़ से जो मौजूदा हालात बने हुए है उसमें ज़रूरी हो गया है कि इस महत्वपूर्ण महकमें का ज़िम्मा किसी पूर्णकालिक मंत्री को सौंपा जाए।

गौरतलब है कि प्रदेश को फुल टाइम गृह मंत्री दिए जाने की मांग भाजपा इससे पहले भी समय-समय पर उठाती रही है, लेकिन सरकार का तीन वर्ष से भी ज़्यादा का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी गृह विभाग के मंत्री पद पर बदलाव नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं इस विभाग की कमान संभाली हुई है।

जन सुरक्षा देने में विफल हैं मुख्यमंत्री: डॉ पूनिया

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि गृहमंत्री अशोक गहलोत जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा के किए वादे को निभाने में पूरी तरह विफल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीरता दिखाते हुए या तो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना पर जल्द कार्य करें या फिर प्रदेश को एक फुल टाइम गृहमंत्री मिलना चाहिए जिससे बहन-बेटियों की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित हो सके।

भाजपा ने गिनाई 'फैक्ट फ़ाइल'- (आंकड़े विगत 3 वर्ष के) - कुल मामले दर्ज- 6 लाख 51 हजार से अधिक - महिलाओं पर अत्याचार के मामले- 1 लाख 17 हजार से अधिक

- बलात्कार के मामलों में- 19.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी - आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार- 5800 से अधिक मामले - महिलाओं-बच्चियों से दुष्कर्म मामलों में पहले स्थान पर राजस्थान - दलित-आदिवासियों के साथ अत्याचार मामलों में दूसरे स्थान पर राजस्थान



अलवर-उदयपुर घटनाएं, निशाने पर गहलोत पहले अलवर में बालिका से दुराचार और उसके कुछ वक्त बाद ही उदयपुर में आदिवासी महिला से गैंगरेप की एक के बाद एक दो दिल दहला डालने वाली घटनाओं के बाद भाजपा आक्रामक मोड पर उतर आई है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ख़ासतौर पर गृह मंत्री की भूमिका में बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया का कहना है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की देश में सबसे बुरी स्थिति है। यहां के हालात इस कदर हो चुके हैं कि अपराधी मस्त हैं, जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री वर्चुअल में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आदिवासी महिलाओं पर तो अत्याचार के 5 हज़ार 800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

