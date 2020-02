अनंत हेगड़े के बयान पर बोले सीएम गहलोत, भाजपा नेता केवल दिखावे के लिए करते है गांधी के नाम का इस्तेमाल

जयपुर। भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निंदा की है। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए करते है। उनके नेताओं में महात्मा गांधी के प्रति सम्मान नहीं है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि अनंत हेगड़े का बयान निंदनीय है। भाजपा नेता स्वतंत्रता आंदोलन को केवल एक नाटक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होनें भारत की स्वतंत्रता के लिए न लड़ाई लड़ी और न ही कोई बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से उनकी सही मानसिकता का पता चलता है कि वे गांधीजी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तथा वे उनका सम्मान नहीं करते।

BJP MP’s statement is condemnable. BJP leaders can afford to call freedom movement a drama only because they nvr fought for India’s independence & nvr made any sacrifices. Such statements reveal their true mindset that they use Gandhiji’s name just for show & hv no regard for him https://t.co/th9EJbNneU