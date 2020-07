Priyanka Gandhi Bungalow Notice: ‘बंगला खाली कराने का नोटिस परेशान करने का एकमात्र उद्देश्य’: Ashok Gehlot

जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी करने को सोची समझी योजना करार दिया है। एक प्रतिक्रिया जारी करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले प्रियंका गांधी की सुरक्षा को कम करते हुए एसपीजी कवर वापस लिया और उन्हें जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की, और अब इसी सुरक्षा कवर का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि उन्हें सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि इन बातों से स्पष्ट है, कि ये सब कुछ उन्हें परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पूर्व योजना है।

First the govt withdrew SPG cover of #PriyankaGandhi ji & granted Z+ security to her and now they say, this security cover doesn’t have provision for allotment of Govt accommodation. It is clear, everything was pre planned with the sole purpose of harassing her.