सेल्फ आइसोलेशन में वसुंधरा-दुष्यंत, सीएम गहलोत ने जताई चिंता, जानें क्या दी प्रतिक्रिया

जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह ( Dushyant Singh ) के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट प्रतिक्रिया जारी करते हुए वसुंधरा-दुष्यंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।



अपने ट्वीट सन्देश में सीएम गहलोत ने लिखा, ''वसुंधरा जी और उनके बेटे सांसद दुष्यंत जी के बारे में बहुत चिंतित हैं, जिन्होंने कलाकार कनिका कपूर के साथ रात्रि भोज में भाग लिया, जो कोरोना पॉज़िटिव पाई गई हैं। जैसा कि वसुंधरा जी ने बताया है कि वे आइसोलेशन में हैं और सावधानी बरत रही हैं। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।''

Much concerned about Vasundhara ji and her son & MP, Dushyant ji, who also attended a dinner with artist #KanikaKapoor, who has tested #Corona positive. As Vasundhara ji has told, they have self-quarantined & are taking precautions. My best wishes to them.