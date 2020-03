सीएम Ashok Gehlot को भी सताया Coronavirus का डर! ले लिया ये बड़ा फैसला

जयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) कोरोना वायरस ( coronavirus ) प्रकोप के चलते इस बार रंगों का त्योहार होली ( Holi 2020 ) पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और ना ही कोई कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम गहलोत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयास के तहत यह पहल की है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने लोगों से भी अपील की है कि ऐसे समय में आमजन को भी सामूहिक समारोहों में शामिल होने से बचना चाहिए।



मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए जारी सन्देश में कहा कि वह कोरोना वायरस प्रकोप के कारण होली कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे और न हीं कोई कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामूहिक समारोहों से बचना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि होली के मौके पर बड़ी भीड़ में होली न खेलें, अपना ख्याल रखें और दूसरों की भी रक्षा करें।

Due to outbreak of #COVIDー19, will not be holding and participating in Holi programmes. We should avoid mass gatherings in order to contain its spread. My appeal to all is not to play holi in a large gathering.

Take care of yourself and protect others too.#HappyHoli.