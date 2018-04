जयपुर। भारत बंद के राजस्थान में व्यापक तौर पर भड़की हिंसा की आग अब तक भी ठंडी नहीं हाे पार्इ है। प्रदेश में कर्इ जगह स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने एक TWEET किया है।

अशाेक गहलाेत ने ट्वीट कर कहा कि पूरे देश में हुए प्राेटेस्ट में देश के 17 करीब लाेगाें की जान जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मारे गए लाेगाें के परिवाराें के साथ मेरी संवदेनाएं हैं। उनकाे दुख सहन करने की शक्ति मिले। हर किसी काे शांतिपूर्ण विराेध करने का अधिकार है, लेकिन लाेकतंत्र में हिंसा काे काेर्इ जगह नहीं है।

भारत बंद के दाैरान हुए बवाल में प्रदेश में दाे लाेगाें की जान जा चुकी है। प्रदेश के करौली जिले के हिंडाैन में आज भी माहाैल है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है।

This is so unfortunate that about 17 people have lost their lives across the country during #Protest. My thoughts go out to the bereaved families, may they get strength to bear the loss.

Everyone has right to protest peacefully but there is no place for #violence in #Democracy.