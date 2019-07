गुरुपूर्णिमा पर चंद्रग्रहण के साथ बनेगा ग्रहों का अद्भूत योग, दिखेगा विशेष नजारा

Coincidence Guru Purnima and Moon Eclipse Together on 16 July : गुरुपूर्णिमा 16 को, तीन घंटे आकाशीय मंडल में दिखेगा खंडग्रास चंदग्रहण ( Lunar Eclipse 2019 ) का विशेष नजारा, मध्यरात्रि में दिखेगा, 2 घंटे 59 मिनट की कुल समयावधि ( chandra grahan )