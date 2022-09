एटीएम जैसी दिखने वाली मशीन करेगी एसएमएस अस्पताल में क्राउड कंट्रोल,मरीज कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन,बैंकों की तर्ज पर लगी मशीन

एसएमएस अस्पताल की धनवंतरी ओपीडी ब्लॉक में लगाई 7 ई मित्र मशीन

अब मरीज को बैंक पास बुक की तरह मिलेगी मशीन से रिर्पोट

Published: September 30, 2022 11:26:37 am

ATM-like machine will do crowd control in SMS hospital